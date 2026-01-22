Диетолог Солнцева: в России выросло потребление фастфуда среди молодежи

Этот показатель увеличился с 35% до 40% за последние несколько лет, сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Потребление фастфуда среди молодежи в РФ выросло почти в три раза за несколько лет - от 35% до 40% взрослых питаются подобной пищей два-три раза в неделю, и они берут с собой в рестораны быстрого питания детей, а те расценивают употребление фастфуда как поощрение. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

"За последние несколько лет почти в три раза выросло потребление фастфуда среди молодежи. От 35% до 40% населения питаются так два, а иногда три раза в неделю. Но мало того, ведь мы берем своих детей в эти рестораны быстрого питания. При этом вот этот поход в кафе или ресторан быстрого питания расценивается детьми как поощрение, награда за хорошее поведение, и у них это связано именно с такими положительными эмоциями, а это совсем неправильно", - сказала Солнцева.

Она отметила, что сейчас многие специалисты, в том числе из Минздрава и Роспотребнадзора, бьют тревогу и разрабатывают меры, чтобы пресечь эту тенденцию.