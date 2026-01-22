Российский ИИ поможет находить лиц в розыске в Ставропольском крае

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Отечественный искусственный интеллект (ИИ) поможет найти лиц в розыске и пропавших без вести в Ставропольском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Ntechlab (технологический партнер госкорпорации "Ростех").

"Искусственный интеллект <…> поможет найти находящихся в розыске лиц или пропавших людей в Невинномысске (Ставропольский край). Система видеоаналитики FindFace Multi работает в составе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Алгоритм анализирует видеопоток с камер, установленных на главных улицах, в скверах и парках города", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, ИИ за доли секунды может найти разыскиваемого человека. Точность распознавания составляет более 99,9%.

"Внедрение видеоаналитики в безопасный контур региона поможет правоохранителям Невинномысска быстрее находить преступников, а также без вести пропавших жителей, в том числе детей. Более того, наша нейросеть позитивно скажется и на повышении уровня комфорта и безопасности всего Ставропольского края. Решения NtechLab уже используются в Кисловодске, мы также прорабатываем внедрение искусственного интеллекта и в других городах Ставропольского края", - отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Как рассказали в компании, также ведется проработка внедрения в Невинномысске ИИ в сфере ЖКХ.

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более 70 регионах России и 34 странах.