Бутилированную воду призвали признать товаром первой необходимости

Государство должно поставить вопрос с ценами на такую воду "на особый контроль", считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бутилированная вода должна быть включена в перечень социально значимых товаров, цены на воду в бутылках надо взять на особый контроль. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Считаю, что государство должно поставить ситуацию с ценами на бутилированную воду на особый контроль и включить ее в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, во многих российских семьях расходы на воду стали постоянной частью бюджета, особенно в семьях с детьми. "И расходы растут, потому что из-за большого износа магистрального трубопровода жители крупных российских городов отказываются пить воду из-под крана, а значит, рост цен на питьевую воду ударит по благосостоянию граждан", - отметил депутат.

При этом, добавил политик, у некоторых компаний цена 1 л воды уже превысила стоимость 1 л бензина. "По своим масштабам и затратам эти отрасли несопоставимы. Для розлива воды достаточно поставить скважину в хорошем месте, и качай себе "родниковую" с уникальным природным вкусом", - считает Миронов.