Кубай: в Приморье первые признаки весны появятся во второй половине февраля

На Чукотке и в Магаданской области температура воздуха превышает норму на 15-18 градусов, отметил директор Примгидромета

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Мороз может продержаться в Приморье до первой декады февраля, однако потепление ожидается уже во второй половине следующего месяца. Об этом сообщил директор Примгидромета Борис Кубай.

"Существенное повышение температуры возможно лишь в том случае, если в нижней тропосфере меридиональный тип циркуляции сменится на широтный. Это означало бы замену холодной воздушной массы на более теплую и повышение температурного фона хотя бы с нынешних минус 24 градусов до минус 12-15. Однако сегодняшние расчеты показывают, что ни до конца января, ни в первой декаде февраля подобных изменений ожидать не стоит. Тем не менее, терпеть осталось не так долго: во второй половине февраля начнут появляться первые предвестники весны", - рассказал Кубай.

Он отметил, что на Чукотке и в Магаданской области наблюдается положительная температурная аномалия - в этих регионах температура воздуха превышает норму на 15-18 градусов.