В Забайкалье у недавно прилетевшего из Таджикистана ребенка подозревают корь

Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 22 января. /ТАСС/. Случай подозрения на корь зарегистрирован в Чите у ребенка, который 16 января прилетел из Таджикистана. Организованы противоэпидемические мероприятия, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

"В Чите 19 января 2026 года зарегистрирован случай подозрения на корь у ребенка, прибывшего 16 января из Таджикистана. В настоящее время медицинскими работниками в Чите и в муниципалитетах края проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц по дому, где проживает заболевший, а также по выписанным пациентам из ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница", уточняется их прививочный анамнез против кори", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты проверят контактных лиц, которые 16 января вместе с ребенком прилетели из Новосибирска в Читу авиарейсом №5223 авиакомпании S7 Airlinеs. Далее среди контактировавших с больным будут определены непривитые, однократно привитые от кори и лица без сведений об иммунизации. Им необходимо провести иммунизацию против кори независимо от возраста для предупреждения повторных случаев заболевания.

Отмечается, что в случае телесного контакта с больным корью необходимо привиться в течение первых 72 часов с момента выявления больного. Отдаленным контактам выделяется до семи дней на иммунизацию.