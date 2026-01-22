"Известия": переломы и ушибы стали самой частой травмой в новогодние каникулы

Также многие обращения россиян в страховые службы на праздниках были связаны с отравлением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ушибы и переломы оказались самой распространенной причиной обращения россиян в страховые службы на январских праздниках, на втором месте - отравление. Об этом "Известиям" сообщили страховые службы.

По данным "Альфа страхования", телесные повреждения составили 37% случаев. "Свыше 20% обращений связано с отравлениями и острыми расстройствами пищеварения, характерными для праздничного периода, - рассказали газете в пресс-службе. - В числе частых причин также остаются травмы при использовании пиротехники, около 10-11% случаев, и бытовые повреждения, полученные дома, в том числе во время готовки и хозяйственных работ".

По словам представителя "Абсолют страхования" Натальи Тылиной, в этот период россияне также обращаются с горнолыжными травмами и после катания на "ватрушке".

Помимо этого, газете рассказали, что около 45% пострадавших в зимний сезон травмируются при занятии спортом, 35% - на улице из-за погодных условий. Такие данные привели в "Ингосстрахе".

Среди нестандартных случаев страховые группы выделили перелом ноги при прыжке в сугроб и падение елки на человека из-за кота.