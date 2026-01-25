В Северной Осетии построят восемь новых медицинских пунктов

Роботы проведут в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС/. В Северной Осетии построят восемь новых медицинских пунктов в 2026 году по нацпроекту, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Продолжаем обновлять объекты системы здравоохранения по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году в Северной Осетии появятся восемь новых медпунктов. Быстровозводимые модульные ФАПы установим в селениях Верхний Ларс и Эзми", - говорится в сообщении.

Также будет проведен ремонт в амбулатории в станицах Павлодольской, Терской, Троицкой, селениях Верхний Фиагдон, Дачное и в поселке Спутник. Капремонт проведут в амбулатории в селении Хазнидон, в филиал поликлиники №1 в поселке Заводской и женской консультации поликлиники №4 во Владикавказе.