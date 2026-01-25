Минэнерго следит за восстановлением электроснабжения в Мурманской области

Энергетики группы "Россети" круглосуточно устраняют последствия непогоды

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минэнерго РФ держит на контроле восстановление электроснабжения в Мурманской области, нарушенного из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале министерства.

"Работа энергообъектов на территории всего региона продолжает находиться на усиленном контроле Министерства энергетики Российской Федерации и других ответственных сторон", - говорится в сообщении.

Энергетики группы "Россети" круглосуточно устраняют последствия непогоды, к работам привлечены 100 человек и около 30 единиц спецтехники. "Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам - с чередованием подачи электроэнергии на периоды по 4-5 часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - добавили в ведомстве.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области завели уголовное дело о халатности по факту массовых отключений. По решению губернатора региона Андрея Чибиса введен режим ЧС, создан оперативный штаб.