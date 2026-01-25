Лукашенко поблагодарил РФ за организацию этапа Кубка Содружества по биатлону

Белорусский лидер также отметил, что организация этапа в Раубичах была выше, чем на этапах Кубка мира

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил россиян за помощь в организации этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко поздравил первую команду Белоруссии, за которую выступали Динара Смольская, Анна Сола, Степан Данилов и Антон Смольский, с победой в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества. "Дорогие друзья! Поздравляю с великолепной победой, которую мы ждали и которую вы нам подарили. Выиграли уверенно, ярко, по-чемпионски. Молодцы! Благодарю всех организаторов этапа Кубка Содружества в Раубичах!" - приводит слова президента "Пул первого".

Белорусский лидер также отметил, что организация этапа в Раубичах была выше, чем на этапах Кубка мира. "Поблагодарил глава государства и россиян за помощь в организации такого подарка для всех любителей биатлона в Беларуси", - добавил телеграм-канал.