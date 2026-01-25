В Петербурге выявили туберкулез у сотрудницы школьного пищеблока

В учебном заведении провели дезинфекцию, ученики проходят обследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Туберкулез выявлен у сотрудницы организатора питания в средней школе №575 Приморского района Санкт-Петербурга, в учебном заведении проведена дезинфекция, учеников обследуют. Других случаев туберкулеза не выявили, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"По информации городского противотуберкулезного диспансера, у повара, сотрудницы сторонней организации, выявлен туберкулез. Она госпитализирована и сейчас проходит лечение. Параллельно проводится обследование школьников. Дезинфекция в школе проведена", - сообщила представитель комздрава.

У заболевшей сотрудницы нет так называемого "пропуска патологии": женщина вовремя, 5 января, проходила плановую флюорографию. После выявления у нее заболевания в школу выезжала передвижная машина для проведения флюорографии из городского тубдиспансера. Дополнительных случаев туберкулеза среди учеников и работников не выявлено.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило, что с 16 января проводит по факту случившегося санитарно-эпидемиологическое расследование.

"Организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, проводится их обследование, проведены дезинфекционные мероприятия. Ситуация находится на контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Как пояснили ТАСС в комздраве со ссылкой на главного внештатного фтизиатра города Александра Пантелеева, туберкулез не является карантинной инфекцией, поэтому закрывать школу не планируют.