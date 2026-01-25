В Центре знаний "Машук" прошел фестиваль народов России

ПЯТИГОРСК, 25 января./ТАСС/. Фестиваль народов России провели в Центре знаний "Машук" в Пятигорске в День российского студенчества. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Первым образовательным мероприятием в 2026 году в Центре знаний "Машук" стала авторская программа "Педагогический марафон". В ней приняли участие более 130 человек из 56 регионов страны. Это будущие педагоги, преподаватели колледжей и вузов. В рамках празднования Дня российского студенчества они приняли участие в фестивале народов России, отгадали огромный студенческий кроссворд и выковали собственную монету на удачу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Педагогический марафон" - авторская программа Центра знаний "Машук", которая призвана помочь молодым специалистам в сфере образования адаптироваться к работе и продемонстрировать молодым педагогам новые методики и технологии, которые они могут использовать для решения своих ежедневных задач.

"Участники "Педагогического марафона" в этот раз вместе с экспертами рассматривают ситуации, с которыми сталкиваются молодые педагоги, и разрабатывают универсальные решения. Отдельный блок в программе посвятили празднованию Дня российского студенчества, в рамках которого прошел фестиваль народов России. Ребята привезли из своих регионов различные элементы народной культуры: это костюмы, традиционные угощения и памятные сувениры. Каждый участник смог узнать интересные факты о разных народах страны и попробовать угощения", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в День студента можно было выковать монету на удачу; выиграть памятный сувенир, вытянув билет с самым неожиданным вопросам из любой сферы и ответив на него в течение 60 секунд. Интересной задачей, особенно привлекшей внимание, стал кроссворд, который участники заполнили на баннере все вместе. Все вопросы в нем были связаны со студенчеством и студенческой жизнью.