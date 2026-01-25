Стартовал шестой сезон студенческого проекта "Твой ход"

Проект "Твой ход" реализуется при поддержке Росмолодежи, Минобрнауки России, а также входит в линейку проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Торжественная церемония запуска шестого сезона всероссийского студенческого проекта "Твой ход" состоялась в Национальном центре "Россия" в рамках мероприятия "День единого студенчества России - 2026", сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"Благодаря национальному проекту "Молодежь и дети" в России реализуются тысячи молодежных и студенческих инициатив. "Твой ход" - один из таких проектов, который уже объединил миллионы активных ребят по всей России и продолжает расширять горизонты. Благодаря проекту молодые люди получают грантовую поддержку, предложения от работодателей, находят новых друзей, делятся своим опытом с другими. Уверен, что и в этом сезоне проект "Твой ход" станет для многих трамплином к новым достижениям, поможет найти единомышленников", - приводятся слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В 2026 году студенты высших и профессиональных образовательных организаций, студенты - участники СВО, а также молодежь из Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и славянских вузов в возрасте от 14 до 35 лет смогут принять участие в пяти конкурсных треках: "Делаю", "Определяю", "Открываю", "Вдохновляю" и "Твой ход, староста!".

"Проект "Твой ход" продолжает развиваться и объединять студентов вузов и колледжей по всей стране - сейчас это более 2,5 млн участников и свыше 700 партнерских образовательных организаций, включая университеты и колледжи. В 6 сезоне к проекту могут присоединиться молодые люди из Республики Абхазия, Южной Осетии и Беларуси, а также студенты Славянских университетов", - отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

