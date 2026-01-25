В Брянске обследовали 7 тыс. кв. м реки в поисках провалившихся под лед детей

Работы ведутся до наступления сумерек

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 25 января. /ТАСС/. Оперативные службы обследовали 7 тыс. кв. м акватории реки Десна в Брянске, под лед которой провалились дети во время катания на тюбингах-ватрушках 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Поиски детей на [реке] Десне продолжаются. Работы ведутся до наступления сумерек с тщательной проверкой дна реки, метр за метром. Сегодня было обследовано 7 тыс. кв м акватории реки, пробурено 3 майны и 750 лунок", - сказали в главке.

Все задействованные для поиска детей службы на месте координирует оперативный штаб.

20 января в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация: очевидец видел, как под лед провалились двое несовершеннолетних. Немедленно на место происшествие выехали спасатели. Отмечается, что на месте трагедии сильное течение, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед.

В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что правоохранительные органы проводят профилактические рейды по выявлению склонов, не оборудованных для катания на тюбингах и санях в Брянской области, с проживающими поблизости к опасным местам жителями проводятся разъяснительные беседы о возможных последствиях катания на необорудованных склонах.