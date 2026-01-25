Жителям Мурманска раздают продуктовые наборы на фоне отключений электричества

В регионе работает 19 пунктов временного размещения

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. В Мурманской области развернули 19 пунктов временного размещения (ПВР) на фоне массовых отключений электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.

"Всего на текущий момент работает 19 точек, организованных администрацией города: полевые кухни, пункты помощи мурманчанам, точки раздачи продуктовых наборов. На оперативной связи со мной находятся все руководители структурных подразделений администрации города Мурманска, продолжаем работу в круглосуточном режиме", - написал Лебедев.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области завели уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.