На Кипре состоялся концерт, приуроченный к празднованиям Татьяниного дня

Местом проведения концерта, который посетили как российские соотечественники, проживающие на Кипре, так и коренные жители острова, стал храм святого апостола Андрея Первозванного и Всех Святых

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 25 января. /ТАСС/. Концерт, приуроченный к отмечаемому в нынешнее воскресенье празднику российского студенчества - Татьяниному дню, прошел на Кипре. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Никосии.

Местом проведения концерта, который посетили как российские соотечественники, проживающие на Кипре, так и коренные жители острова, стал храм святого апостола Андрея Первозванного и Всех Святых, в земле Российской просиявших, расположенный в деревне Епископио к юго-западу от кипрской столицы. "Этот выбор стал символичным: духовная традиция, образование и культура соединились в одном пространстве", - отметили в центре.

Центральным событием вечера стало выступление певческого коллектива РЦНК Al’Singers Chorus под руководством дирижера Аллы Пашковой-Струфу и при участии музыкантов Кипрского государственного молодежного симфонического оркестра. Были исполнены произведения Баха, Моцарта, Штрауса, Рахманинова и других композиторов.

Участников празднований Татьяниного дня поздравил глава российской дипломатической миссии на Кипре Мурат Зязиков. "День российского студенчества - это удивительно светлый праздник, наполненный романтичной атмосферой и хранящий великие многовековые традиции, которые возносят на пьедестал высших ценностей подлинную добродетель, большие знания, высокие нравственные стандарты, истинный патриотизм, благородство, а также веру в добро и справедливость. Это праздник прекрасного настоящего и еще лучшего будущего, потому что студенты с их молодостью, энергией и неуемными амбициями - это и есть наше будущее, наша надежда, наша уверенность в завтрашнем дне. Отрадно видеть, что многочисленные российские соотечественники на Кипре, а также многие киприоты, учившиеся в вузах нашей страны, по-настоящему прочувствовали и искренне полюбили этот чудесный праздник", - подчеркнул посол.

Во время состоявшихся празднований Татьяниного дня слово духовного наставления и благодарности участникам и гостям концерта произнес настоятель храма отец Серафим. На вечере также были произнесены поздравления и вручены памятные подарки всем пришедшим на концерт женщинам с именем Татьяна, которые в воскресенье отмечают именины.

В этот вечер также были вручены награды участникам XI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София". Хор Al’Singers Chorus, а также ансамбль "Sisters / Сёстры" были удостоены дипломов лауреатов I степени в своих номинациях.