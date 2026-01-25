Мошенники под видом "Госуслуг" советуют не сообщать коды из СМС

Злоумышленники в рамках сценария обмана пользователей используют похожие логотипы и прибегают к персональному обращению, предупредили в МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Мошенники активно начали использовать фальшивые рассылки "Госуслуг", сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники в рамках сценария обмана пользователей используют похожие логотипы, прибегают к персональному обращению и даже советуют жертвам не сообщать коды из СМС.

Как отметили правоохранители, "Госуслуги" отправляют письма исключительно с одного адреса (no-reply@gosuslugi.ru), а остальные материалы с требованиями обновить электронную почту или контактами фальшивой техподдержки принадлежат мошенникам.