Колледжи Мурманска перевели на дистант на фоне перебоев с электричеством

Отмечается, что Мурманский арктический университет работает в обычном режиме

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения ввели в колледжах Мурманска из-за перебоев с электричеством, сообщили в оперативном штабе региона.

В список учреждений, переведенных на дистанционное обучение, попали Мурманский строительный колледж, Мурманский индустриальный колледж, Мурманский медицинский колледж, Мурманский педагогический колледж, Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский технологический колледж сервиса, Мурманская коррекционная школа №1, Центр дополнительного образования "Лапландия".

"В связи с аварийной ситуацией на линиях электропередачи "Россетей" сообщаем, что 26 января обучающиеся следующих учреждений, подведомственных региональному министерству образования и науки, переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мурманский арктический университет работает в обычном режиме.

Глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что в Первомайском округе и в жилом районе Росляково школы, гимназии, лицеи и детские сады 26 января будут работать в обычном режиме. Информацию по Ленинскому и Октябрьскому округам сообщат дополнительно.

Глава Североморска Владимир Евменьков добавил, что 26 января все детские сады города работают в обычном режиме. Школьники 1-8 классов будут учиться в очном формате, а после уроков могут остаться на продленку в школе. Учащиеся 9-11 классов будут на дистанционном обучении. "Для ребят льготных категорий и тех, кто проживает по адресам, где отсутствует энергоснабжение, будет организован бесплатный обед в школах", - написал Евменьков в своем телеграм-канале.

О ситуации в Мурманске

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.