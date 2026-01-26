Депутат Антропенко предложил сократить рабочий день многодетным матерям

Парламентарий также счел необходимым "найти возможность поощрения организаций, в которых работают многодетные родители"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерству труда следует рассмотреть сокращение рабочего дня на один час для многодетных матерей, а также поощрять работодателей, нанимающих их. Это поможет женщинам совмещать материнство и карьеру, заявил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

По словам депутата, женщине, у которой есть несовершеннолетние дети, сложно найти работу, потому что "работодателю удобнее взять на работу универсального солдата без детских больничных и разного рода семейных обстоятельств".

"Мы знаем, что с рождением ребенка зачастую [женщина] теряет "в карьере", и что сложно после нескольких декретов, к примеру, выйти на работу, но при этом создаем только условные гарантии. Да, ее нельзя уволить с предыдущего места работы до исполнения ребенку трех лет, но при этом никто не даст гарантий, что после выхода на работу ее не уволят по ряду причин. <…> Я предложил Министерству труда найти возможность сократить рабочий день на час многодетным мамам, а также найти возможность поощрения организаций, в которых работают многодетные родители", - сказал депутат.

По мнению Антропенко, принятие такого решения будет способствовать тому, что работодатель "не будет бояться" нанимать на работу мать, у которой трое и более детей.

Депутат отметил, что поддержка матерей должна осуществляться на государственном уровне. "Должны быть гарантии для молодых мам, для многодетных мам, чтобы они были уверены , что государство и общество их поддерживают, и они могут совмещать работу и материнство", - заключил он.