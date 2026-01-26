Ректор МГЛУ: слово "чилить" стало самым популярным глаголом за последние годы

Среди существительных лидирующие позиции занимают "вайб" и "глазурь"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Самым популярным глаголом в России за последнее время стало слово "чилить". Среди существительных лидирующие позиции занимают "вайб" и "глазурь", сообщила в беседе с ТАСС ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева.

"Сейчас на ум приходит, наверное, вайб, токсичный, глазурь, в части, касающейся гламурных сюжетов в соцсетях. И последнее, что мне понравилось, - это дубайский шоколад - чудесная жизнь на непонятные доходы. <…> [Глаголы] - все, что образовано от этих слов <…> [например] чилить", - сказала она, отвечая на вопрос о самых популярных словах разных частей речи.

Краева добавила, что сейчас ведется активная работа по упорядочиванию словарного состава в части заимствований. По ее словам, важно воспитывать в носителях ответственность за свой язык и бережное отношение к нему.