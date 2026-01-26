ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава "Рувики" рассказал, как проект перестал быть клоном "Википедии"

После смены технологического подхода качественно выросли все пользовательские метрики, сообщил основатель энциклопедии Владимир Медейко
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Проект "Рувики" смог создать собственную идентичность и уйти от сравнений с "Википедией" после смены технологического подхода и привлечения сильной продуктовой команды. Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель энциклопедии Владимир Медейко.

"Как только мы поняли, что для решения наших задумок нам нужно менять весь технологический подход, мы вышли на рынок и собрали сильную команду. С этого момента "Рувики" быстро внедрила искусственный интеллект, представила редизайн продукта", - заявил он.

Медейко отметил, что после этого у проекта качественно выросли все пользовательские метрики.

Полный текст интервью будет опубликован 27 января в 11:00 мск. 

