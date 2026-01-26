Мошенники под предлогом обновления "Госуслуг" и ЕМИАС распространяют опасное ПО

С помощью программного обеспечения злоумышленники удаленно управляют функциями мобильного устройства

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мошенники от лица сотрудников госучреждений под предлогом обновления приложений "Госуслуги" или ЕМИАС распространяют вредоносное программное обеспечение, позволяющее удаленно управлять функциями мобильного устройства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Потенциальной жертве аферисты представляются сотрудниками госучреждения и сообщают о необходимости обновления социально значимого приложения. Для этого они присылают файлы для скачивания. Например, это могут быть Госуслуги.apk, Голос.apk, ЕМИАС.apk, МОЭС.apk и другие. Затем они убеждают человека записаться на прием или продиктовать СМС-код или записать его в телефоне, тем самым получив желанные сведения.

Вредоносное программное обеспечение позволяет аферистам собирать информацию о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах. Кроме того, они дают возможность узнать сведения о СМС, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации, а также возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.