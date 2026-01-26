В ГД назвали погодные условия, при которых на работе не поставят прогул

Метель может быть уважительной причиной неявки на работу, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Метель и снежные заносы могут стать уважительной причиной неявки на работу, однако только если об опасной ситуации сообщили МЧС, метеорологи или дорожные службы. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул", - сказала депутат, отметив, что суды в таких случаях становятся на сторону работника.

Однако "просто не прийти на работу из-за мороза не получится". "Для этого нужно распоряжение руководства, например, о временном переводе сотрудников на удаленку, или решение региональных властей", - подытожила парламентарий.

Она также напомнила, что на самой работе температура воздуха в помещениях должна соответствовать нормам СанПиНа - в частности, в офисе для полного рабочего дня должно быть не холоднее 19 градусов.