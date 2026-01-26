Легойда: соцсети дезориентируют детей потоком насилия и негативного контента

Именно из-за этого задача формирования у обучающихся этических границ является "важнейшей" в образовательном процессе, считает профессор МГИМО МИД России и университета "Сириус"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Молодые люди и дети сегодня оказываются дезориентированы потоком насилия и негативного контента, исходящего из соцсетей. Об этом в специальном интервью ТАСС ко Дню студента рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО МИД России и университета "Сириус" Владимир Легойда.

"Конечно, в современном пространстве культуры очень много того, что дезориентирует - особенно молодого человека. Посмотрим на ситуацию глазами потребителя интернет-контента: достаточно зайти в любую социальную сеть, чтобы убедиться, что правильные вещи, которые ребенок слышит, например, в школе, резко расходятся с тем по-прежнему огромным потоком контента, в котором нормальным является проявление насилия, немилосердия, отсутствия сострадания, супружеской неверности, - начиная от любительского контента, который производит сегодня любой пользователь, и заканчивая художественными фильмами, сериалами и прочим. И, конечно, молодому человеку, подростку сложно этому противостоять", - сказал он.

По его словам, именно из-за этого задача формирования у обучающихся этических границ является "важнейшей" в образовательном процессе.

"Мы всерьез заговорили о важности традиционных ценностей. Большую роль сыграл уже можно сказать, знаменитый 809-й указ президента о защите традиционных ценностей, и государство, общество в эту сторону разворачивается. Но мы лишь в начале пути", - заключил Легойда.

Полный текст интервью будет опубликован 27 января.