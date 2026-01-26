Диетолог Солнцева: потребление фастфуда сказывается на иммунитете

Возможно развитие метаболических заболеваний, сообщила кандидат медицинских наук

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Систематическое потребление фастфуда в первую очередь вредит сердечно-сосудистой системе, также страдают метаболическое здоровье, иммунная и другие системы. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

"Систематическое потребление фастфуда будет сказываться на нашем общем здоровье. В первую очередь сердечно-сосудистая система пострадает. Также наше метаболическое здоровье. То есть возможно развитие метаболических заболеваний, таких как инсулинорезистентность, метаболический синдром, вплоть до развития сахарного диабета второго типа. Иммунная система пострадает", - сказала Солнцева.

Она подчеркнула, что все в организме взаимосвязано, потому систематическое потребление фастфуда отразится и на нервной системе, а также на деятельности головного мозга.