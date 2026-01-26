В ГД рассказали о минусах для жильцов от жалоб на управляющую компанию

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева отметила, что штрафы УК не улучшат качество содержания дома

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россияне могут пожаловаться в жилищную инспекцию на плохую работу управляющей компании (УК), но это часто невыгодно с точки зрения обслуживания дома. Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева ("Единая Россия").

"При появлении претензий к работе управляющей компании можно сразу направлять жалобы в государственную жилищную инспекцию вашего региона. Инспектор выйдет на внеочередную проверку, возможно, даже найдет нарушения и оштрафует УК", - сказала Разворотнева.

"Беда только в том, что штрафы не улучшают качество содержания многоквартирного дома. Однако деньги, потраченные на штрафы, - это те средства, на которые в будущем, скорее всего, уменьшатся затраты на содержание и текущий ремонт дома. Поэтому постоянный контроль собственников за работой УК зачастую бывает более эффективным", - добавила она.

По словам депутата, за качеством работы управляющих компаний по закону должны следить сами собственники и органы жилищного надзора. "В некоторых регионах жалобы можно направлять через специализированные региональные порталы. Например, через mos.ru в Москве или "Добродел" в Подмосковье. В Москве в силу того, что большая часть управляющих компаний - государственные учреждения, эта система может работать даже более эффективно, чем жилищные инспекции", - уточнила она.