ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В России хотят сократить количество платных мест в колледжах

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщила, что уже готовится соответствующий законопроект
Редакция сайта ТАСС
00:50
© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские власти готовят законопроект, ограничивающий количество платных мест на гуманитарных и экономических направлениях колледжей. Об этом газете "Известия" сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

"Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи", - зявила Абрамченко. Она сообщила, что по некоторым направлениям большинство студентов обучаются платно. Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что массовый планый набор чаще всего встречается на популярных у школьников направлениях, которые не востребованы на рынке труда.

"В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов", - уточнила Абрамченко.

Предлагаемый закон будет действовать по аналогии с его предшественником, который ограничил платные места в вузах. На сегодняшний день каждый колледж самостоятельно определяет количество коммерческих мест. Так, после вступления в силу нового закона, это решение будет принимать правительство. Затем правительство создаст перечень специальностей, за которыми будет закреплено предельное количество платных мест. После этого Минпросвещения должно будет распределить места между колледжами. 

РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна