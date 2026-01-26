На Камчатке ввели новое требование для участия в госпрограмме "Молодая семья"

Для получения социальной выплаты на покупку жилья необходимо прожить в регионе не менее пяти лет, сообщили в краевом парламенте

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Новые правила введены для участников жилищной госпрограммы "Молодая семья" на Камчатке - теперь для получения социальной выплаты на покупку жилья необходимо прожить в регионе не менее пяти лет. Об этом ТАСС сообщили в краевом парламенте.

"Ранее такого требования не было. Поэтому была проблема. В последнее время выросло число многодетных молодых семей, получивших гражданство Российской Федерации, которые вставали на очередь по данной программе и имели приоритет по очереди в силу многодетности. При этом невозможно было проверить наличие у таких граждан собственного жилья, находящегося в другом государстве. Это, по нашему мнению, было несправедливо для жителей Камчатского края, которые живут здесь давно. Поэтому, защищая интересы наших камчатских молодых семей, мы вели работу на федеральном уровне, чтобы ввести пятилетний ценз проживания", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и ЖКХ Анатолия Кирносенко.

В пресс-службе добавили, что в 2025 году на реализацию программы было выделено более 260 млн рублей. В 2025 году в список на получение выплаты вошла 371 молодая семья из Петропавловска-Камчатского, Елизовского городского поселения, Пионерского сельского поселения и Паланы. По итогам года социальную выплату получили более 75 семей.

Программа "Молодая семья" на Камчатке предоставляет субсидии на покупку или строительство жилья. Семьи получают безвозмездную социальную выплату в размере 30% от стоимости жилья. Основные требования: возраст супругов до 35 лет, нуждаемость в жилье и наличие дохода для оплаты остатка.