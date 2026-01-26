Роскомнадзор в 2025 году одобрил регистрацию более 110 тыс. блогеров

Всего на конец 2024 года в ведомство поступило свыше 135 тыс. заявлений на регистрацию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество одобренных Роскомнадзором заявок от блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков в 2025 году превысило 110 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"За 2025 год Роскомнадзор принял положительные решения по более чем 110 тыс. заявлений", - говорится в сообщении.

На конец декабря 2024 года в Роскомнадзор поступило более 135 тыс. таких заявлений, было официально зарегистрировано свыше 49 тыс. страниц.

В Роскомнадзоре также прокомментировали вопрос маркировки аккаунтов специальным знаком "А+", обозначающим, что владелец страницы включен в официальный перечень. В ведомстве отметили, что не ведут отдельной статистики по промаркированным страницам.

"Роскомнадзор автоматически направляет уведомления в адрес социальных сетей после включения персональных страниц в перечень. Владельцы социальных сетей, таких как "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", Rutube, Livejournal, "Пикабу", Yappy, Telegram и Likee, самостоятельно осуществляют итоговую маркировку", - пояснили в пресс-службе.