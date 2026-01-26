"Ведомости": число неопознанных телефонных номеров иностранцев сократилось

Эта цифра уменьшилась в 57 раз за полгода, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество неопознанных телефонных номеров, которые выдали иностранцам без подтверждения личности, сократилось в России в 57 раз за полгода. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

Как сообщили изданию в РКН, с 1 июля 2025 года по 19 января 2026 года количество таких номеров иностранцев сократилось с 16,4 млн до 288,5 тыс. Из 16,4 млн абонентов часть идентифицировали, часть заблокировали, а часть sim-карт по истечении трехмесячного срока бездействия вернулась в продажу.

По данным на октябрь 2025 года, в России зарегистрировали 7 млн абонентов-иностранцев, на которых оформили 8,5 млн sim-карт. При этом 53% иностранных граждан не идентифицировали в соответствии с законодательством, а выданные им sim-карты не подтверждили с помощью биометрических данных.

При выявлении активного номера сначала блокируются услуги международной и междугородной связи и снижается скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи полностью прекращается.