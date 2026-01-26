На Чукотке ожидаются морозы до минус 21 градуса

Порывы ветра будут достигать 23 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ветер до 23 м/с и морозы до минус 21 градуса в удаленных населенных пунктах ожидаются на Чукотке в понедельник. При этом в Анадыре осадки маловероятны, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"По прогнозу УГМС по региону, 26 января прогнозируется восточный ветер силой 3-8 м/с и усилениями до 14 м/с. На побережье Восточно-Сибирского моря порывы будут достигать 20 м/с, на побережье Берингова моря - 23 м/с с низовой метелью", - сообщили в министерстве.

В Анадыре в понедельник переменная облачность и без осадков. Температура воздуха 7 градусов мороза. В Певеке, Айоне, Чауне до минус 21 градуса, в Канчалане, Марково, Уэлене - до минус 2. На острове Врангеля - штиль, температура воздуха до 10 градусов ниже нуля. Толщина льда на реках до 98 см, снега на льду от 5 до 35 см.