Имущество актера из сериала "Папины дочки" объявили в розыск

Михаил Казаков задолжал по кредитам, следует из судебных и других материалов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Имущество актера Михаила Казакова, имеющего задолженность по кредитным платежам на сумму свыше 1,4 млн рублей, объявлено в розыск. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в материалах указано, что Казаков объявлен в розыск специализированным подразделением Федеральной службы судебных приставов, созданным для поиска скрывающихся должников и их активов. Объектом розыска является имущество должника, при этом о чем именно идет речь, не указано.

Кроме того, в материалах указано, что Казаков имеет неоплаченную задолженность почти на 2 млн рублей, из них более 1,4 млн рублей касаются неоплаченных кредитов.

Казаков сыграл роль Полежайкина в сериале "Папины дочки".