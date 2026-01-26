В ДНР оценят экологический вред объектов Горловского химзавода и "Азовстали"

Объектом накопленного вреда окружающей среде ранее официально признали могильник Горловского химзавода

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Экологи обследуют восемь объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) в 2026 году. Сейчас таким официально признан один объект - могильник Горловского химзавода, следует из республиканской профильной программы, с которой ознакомился ТАСС.

"Росприроднадзором в график обследования на 2026 год включены восемь ОНВОС, а именно: <...> территория и отвалы ГП "Горловский химический завод" городского округа Горловка, шлаковый отвал МК "Азовсталь", - сказано в документе.

В плане также указаны шламо- и золонакопитель "Азовстали", недействующий полигон ТКО в Мариуполе, свалки в Донецке и Амвросиевском муниципальном округе. Данные об этих объектах регион направил в Росприроднадзор в 2024-2025 годах. На сегодня в реестр ОНВОС в республике внесен могильник Горловского химзавода. Поиск таких объектов ведет Минприроды ДНР вместе с муниципалитетами.

В ноябре 2024 года в Минприроды РФ сообщили о планах ликвидировать могильник Горловского химзавода по нацпроекту "Экологическое благополучие".