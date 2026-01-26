На Камчатке начал работу социальный контракт для демобилизованных участников СВО

Бывшие военнослужащие могут получить 350 тыс. рублей на открытие или развитие своего бизнеса и до 30 тыс. рублей на обучение или повышение квалификации, сообщили в краевом правительстве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Демобилизованные участники СВО с Камчатки могут получить финансовую помощь на открытие своего дела в рамках специально созданного для этой категории граждан соцконтракта, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"В рамках данного социального контракта бывшие военнослужащие смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 350 тыс. рублей на открытие или развитие своего бизнеса и до 30 тыс. рублей на обучение или повышение квалификации", - сказали в правительстве Камчатки.

Там добавили, что в 2025 году соцконтракты заключили более 180 семей с детьми. Около 30% из них - многодетные.

В рамках соцконтрактов органы власти на Камчатке безвозмездно предоставляют средства на открытие бизнеса, ведение хозяйства, обучение или поиск работы.