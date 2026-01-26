ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На Камчатке начал работу социальный контракт для демобилизованных участников СВО

Бывшие военнослужащие могут получить 350 тыс. рублей на открытие или развитие своего бизнеса и до 30 тыс. рублей на обучение или повышение квалификации, сообщили в краевом правительстве
Редакция сайта ТАСС
02:25
© Александр Река/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Демобилизованные участники СВО с Камчатки могут получить финансовую помощь на открытие своего дела в рамках специально созданного для этой категории граждан соцконтракта, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"В рамках данного социального контракта бывшие военнослужащие смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 350 тыс. рублей на открытие или развитие своего бизнеса и до 30 тыс. рублей на обучение или повышение квалификации", - сказали в правительстве Камчатки.

Там добавили, что в 2025 году соцконтракты заключили более 180 семей с детьми. Около 30% из них - многодетные.

В рамках соцконтрактов органы власти на Камчатке безвозмездно предоставляют средства на открытие бизнеса, ведение хозяйства, обучение или поиск работы. 

РоссияКамчатский край