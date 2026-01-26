В Бурятию после недели 40-градусных морозов пришло потепление

В Улан-Удэ днем воздух прогреется до минус 17 градусов

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 26 января. /ТАСС/. Долгожданное потепление пришло в Бурятию после недели аномально холодной погоды с морозами до минус 40-50 градусов, передает корреспондент ТАСС.

В Улан-Удэ около минус 23 градусов, днем воздух прогреется до минус 17 градусов. В школах и колледжах столицы Бурятии и нескольких районов республики после недели дистанционного обучения возобновлены очные занятия.

Потепление, как пояснила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Маргарита Субанакова, наступило благодаря южному циклону. Она добавила, что прошедшая холодная неделя, когда столбики термометров опускались до минус 40 градусов, а ночью местами - ниже 50-ти, была аномальной - такая же в последний раз была зарегистрирована 15 лет назад, в 2011 году: в течение семи дней среднесуточные отметки опускались ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

На предстоящей неделе температура днем в центральных районах Бурятии будет около минус 23 градусов, ночью - до 30 градусов ниже нуля.