Напавшему на мэра Енисейска предъявили обвинение в применении насилия

Мужчина признал свою вину

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Мужчине, напавшему на мэра города Енисейска в Красноярском крае Валерия Никольского и нанесшему ему удары по лицу кулаком, предъявлено обвинение в применении насилия в отношении главы города. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

28 ноября местный житель пришел на личный прием к Никольскому. Глава города попросил его снять головной убор в помещении. После этого мужчина начал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на главу и нанес ему удары кулаком по лицу. Мэр попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

"В Енисейске местному жителю предъявлено обвинение в применении насилия в отношении главы города. <…> Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Мужчина признал вину в совершении преступления, он находится под стражей.