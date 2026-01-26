В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за метели

В регионе ожидаются сильный ветер до 24 м/с и снег

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Сильный ветер до 24 м/с со снегом ожидают на Колыме, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра Магаданской области.

"27 января местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер северо-восточный 19-24 м/с с метелью. Ночью 27 января местами в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском муниципальных округах ожидается сильный снег. Ночью 27 января местами на востоке Ольского муниципального округа ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предупредили, что из-за погодных условий могут наблюдаться нарушения в работе всех видов транспорта, а также обрушение слабоукрепленных конструкций.