В Москве пройдет первый фестиваль игровой индустрии Dream big fest

Мероприятие состоится 10 апреля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Национальная технологическая олимпиада (НТО) впервые организует фестиваль игровой индустрии Dream big fest для школьников, студентов и тех, кто интересуется разработкой игр. Мероприятие состоится 10 апреля в Москве на базе Высшей школы экономики, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"На фестивале школьники увидят реальный профессиональный горизонт и поймут, что интерес к играм может стать основой для осознанной карьеры. Для индустрии это возможность начать диалог с будущими специалистами на самом раннем этапе, помочь им выстроить траекторию развития и сформировать представление о профессии. Мы создаем среду, в которой образование, практика и рынок встречаются в одной точке, закладывая фундамент для устойчивого роста российской игровой индустрии", - приводятся в сообщении слова ответственного секретаря оргкомитета НТО, проректора НИУ ВШЭ, лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Dream big fest состоится в рамках финала Национальной технологической олимпиады по профилю "Разработка компьютерных игр" для 8-11 классов - одного из самых востребованных направлений олимпиады. В этом сезоне участниками профиля стали более 8 тыс. школьников, а за все время состязания по разработке компьютерных игр охватили свыше 35 тыс. человек из разных регионов России.

Отмечается, что программа фестиваля объединит образовательные и развлекательные форматы, а также совместные активности с представителями рынка. Одним из ключевых событий Dream big fest станет питчинг игровых проектов финалистов НТО, во время которого начинающие разработчики и ученики 8-11 классов впервые публично представят свои работы профессиональному жюри. Гости фестиваля смогут также пообщаться с представителями индустрии и узнать о разных профессиональных ролях и карьерных траекториях.

"Dream big fest и НТО - это пространство, где молодые люди не просто пробуют себя, а начинают осознанно строить свое профессиональное будущее. Здесь талант подкрепляется возможностями, а интерес - реальными траекториями развития. Именно такие инициативы помогают вырастить новое поколение создателей, от которых во многом зависит то, каким будет наше общее будущее - смелым, технологичным и ориентированным на развитие", - отметила заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Об организаторах

Организаторами фестиваля Dream big fest стали Министерство науки и высшего образования РФ, НИУ ВШЭ, IT-компания Ninsar и Кружковое движение НТИ. Среди участников и партнеров события также VK Play, Astrum Entertainment, "Фогейм", Ninsar, независимые разработчики, художники и представители геймерского сообщества.

По мнению организаторов, фестиваль станет значимой профессиональной площадкой для раннего знакомства с игровой индустрией и подчеркнет роль системной работы с молодыми талантами в сфере геймдева. Фестиваль также демонстрирует возможности НТО как одного из инструментов выявления и развития будущих кадров технологических отраслей.

Участие в фестивале Dream big fest бесплатное для всех желающих по предварительной регистрации. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.

Национальная технологическая олимпиада - первые и самые масштабные в России командные инженерные соревнования для школьников и студентов. НТО проводится при координации Минобрнауки России совместно с Президентской платформой "Россия - страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети", при поддержке Движения первых, Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.