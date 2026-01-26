В СФ предложили закрепить в законе правовой статус водителя СИМ

Сенатор Артем Шейкин считает, что совершенствование законодательства для средств индивидуальной мобильности "назрело давно"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Необходимо ввести в законе определение "лица, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ)" для того, чтобы устранить правовую неопределенность. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

По словам сенатора, совершенствование законодательного регулирования для СИМ "назрело давно".

"Электрические самокаты, гироскутеры и другие СИМ, с одной стороны, стали частью городской мобильности, а с другой - источником хаоса. Причина проста: их правовой статус был размыт. Является ли человек на самокате пешеходом? Или водителем? А если он едет со скоростью 25 км/ч? Считаю, что нам нужно ввести четкое определение "лица, использующего для передвижения СИМ" - это фундамент, на котором можно выстроить всю систему регулирования", - сказал Шейкин.

По мнению парламентария, необходимо также разработать четкие технические критерии, отделяющие, к примеру, обычный самокат от электромопеда, в том числе по мощности и максимальной скорости. "Это позволит избежать манипуляций и точно определить, каких правил должен придерживаться владелец того или иного устройства. Без такого определения невозможно ни прописать обязанности, ни призвать к ответственности. Это первый и самый критически важный шаг из правового вакуума в правовое поле", - заключил Шейкин.