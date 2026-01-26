Глава "Рувики" сообщил о работе над мобильным приложением энциклопедии

По словам Владимира Медейко, "это будет удобный помощник в кармане"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская онлайн-энциклопедия "Рувики" готовит к запуску собственное мобильное приложение. Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель проекта Владимир Медейко.

"Над мобильным приложением работаем. Это будет удобный помощник в кармане", - сказал он, комментируя планы по развитию проекта.

Медейко отметил, что потребление информации постепенно смещается в диалоговые интерфейсы. Такая функция - диалоговое окно с ИИ-помощником - уже реализована на платформе. При этом он подчеркнул, что приложение, как и вся энциклопедия, будет гарантировать достоверность ответов, так как все они базируются на материалах, прошедших экспертизу и редакторскую проверку.

