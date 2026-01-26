ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Легойда рассказал об отработках студентов семинарий после окончания обучения

Семинаристы должны два года прослужить на Дальнем Востоке, сообщил профессор МГИМО МИД России и университета "Сириус"
03:29

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Семинаристы Русской православной церкви, не являющиеся москвичами и желающие после окончания духовных учебных заведений остаться служить в Москве, должны два года прослужить на Дальнем Востоке. Об этом в специальном интервью ТАСС ко Дню студента рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО МИД России и университета "Сириус" Владимир Легойда.

"У нас в Церкви существует схожее (с введенными в светских вузах отработками - прим. ТАСС) правило, хотя это чуть-чуть иной разворот. Если семинаристы не из Москвы, которые принимают сан по окончании семинарий или других духовных учебных заведений, хотят остаться служить в Москве, то они после предварительного одобрения должны два года прослужить на Дальнем Востоке. Чтобы у них был опыт, так сказать, хождения по разным землям нашей необъятной Родины", - поделился Легойда.

Он также отметил, что не видит ничего неприемлемого в возвращении системы отработок в светские вузы.

Полный текст интервью будет опубликован 27 января. 

