Суд в Москве запретил продавать краснокнижных белоруких гиббонов через интернет

Это связано с тем, что их содержание в домашних условиях запрещено

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января./ТАСС/. Тверской суд Москвы запретил сайт с объявлениями о продаже белоруких гиббонов, так как их содержание в домашних условиях запрещено. Об этом сказано в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать информацию, размещенную в сети Интернет на странице сайта (далее следует ссылка на запрещенный сайт - прим. ТАСС) запрещенной к распространению на территории РФ", - сказано в документе. Решение вступает в силу незамедлительно, Роскомнадзору дано предписание заблокировать запрещенный интернет-ресурс.

Как сказано в материалах дела, прокуратура Москвы провела проверку в отношении предпринимательницы Ольги Григорьевой, которая владеет сайтом по продаже редких животных, где размещались объявления о белоруких гиббонах. Постановление правительства РФ включает этих обезьян в перечень животных, которых запрещено содержать дома.

Белорукий гиббон занесен в красную книгу, является одним из наиболее известных видов семейства гиббоновых. Эти обезьяны обитают на юго-западе Китая, в Мьянме и в Индонезии.