Статья

Блокада Ленинграда: не только немецкое преступление

Эти две даты стоят достаточно близко в календаре — 18 января и 27 января. Правда, в истории сложилось так, что между ними прошел целый год. Это был еще один год блокады. Еще один год обстрелов, бомбежек, страданий. Смертей

Как выбили зубы врагу

В 1943 году советским войскам удалось пробить коридор шириною всего 8–11 км от южного берега Ладожского озера. Враг все равно оккупировал ближайшие окрестности Ленинграда, стоял в Пушкине / Царском Селе, Ропше, в Красном Селе, перекрывал Октябрьскую железную дорогу. Сил ворваться в Ленинград у немцев уже не было, но весь возможный вред, который они могли наносить городу, они наносили. Как и финны, которые стояли с севера и совершали авианалеты.

Но группа армий "Север" неостановимо худела. И к сентябрю 1943 года командовавший ею фельдмаршал Георг фон Кюхлер пришел к окончательному выводу о том, что его войск элементарно слишком мало для удержания чрезвычайно извилистой линии фронта от Балтики до Великих Лук. При том, что русские атаковали постоянно и без больших пауз, хотя такие атаки не могли не повлечь потерь.

Советская разведка вскрыла подготовку гитлеровцев к отходу на так называемую линию "Пантера" — относительно спрямленный рубеж по реке Нарва через Чудское озеро, Псков и Опочку до Идрицы. Но учитывали, однако, и то, что Гитлер разрешения на такой эпический отход не даст (он и не дал), и, соответственно, в Ставке Верховного Главнокомандования разрабатывали и планы преследования, и планы прорыва.

Второй план и пришлось задействовать.

Прорыв блокады Ленинграда, 1943 год © Госкаталог/ СПБ ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга"

Хотя больших резервов Ставка не подкинула, за счет перегруппировки сил удалось создать оперативное превосходство над стоявшей под Ленинградом 18-й немецкой армией: более чем в два раза по людям и в шесть раз — по танкам. На 168 тыс. немцев обрушилось больше 417 тыс. русских. Действительно обрушились — 6 тыс. орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (плюс 200 крупнокалиберных пушек артиллерии Балтийского флота) буквально вдолбили гитлеровские части на передовой в землю. В первый же день советские войска овладели рядом опорных пунктов противника и к концу третьего дня наступления прорвали главную оборонительную линию германцев. В четвертый день наступления, 18 января, советские войска добились окончательного перелома сражения и окружили группировку врага юго-западнее Ленинграда. А 25 января была освобождена Гатчина. Это привело к рассечению 18-й германской армии на две части и фактическому развалу немецкого фронта под Ленинградом. К 30 января советские части достигли реки Луги, продвинувшись вперед в общей сложности на 70–100 км.

Блокада Ленинграда была окончательно снята.

Цена и подвиг блокады

Если прорыв блокады в 1943 году остался важной, но все же больше боевой вехой в истории Великой Отечественной войны, то окончательное ее снятие в 1944 году стало огромной вехой политической. Причем эта политика и до сих пор остается обращенной назад, к тем 872 дням и ночам, когда гитлеровское и финское военно-политическое руководство осознанно и целенаправленно практиковало геноцид по отношению к населению 2,5-миллионного города.

Про геноцид — это не образное словоупотребление. Это — юридически выверенная судебная оценка, вынесенная в 2022 году Санкт-Петербургским городским судом. По установленным судом же цифрам, в результате блокады Ленинград в 1941–1944 годах потерял из своего населения убитыми, умершими от голода, скончавшимися от болезней и дистрофии не менее 1 093 842 человек.

Формальным началом блокады считается дата 8 сентября 1941 года. В этот день была окончательно прервана сухопутная связь Ленинграда с территорией страны, остававшейся под советским контролем. К этому времени в городе оставалось примерно 2,4 млн человек из 3,2-миллионного предвоенного населения. А также не менее 300 тыс. беженцев, что стекались сюда из подвергшихся нападению советских территорий.

Главная беда, с которой столкнулись эти люди, — нехватка продовольствия. Она все более углублялась, так как в результате охвата Ленинграда с юга немцами, а с севера финнами единственной артерией связи со страной для города оставалось только Ладожское озеро. Первые две баржи с зерном и мукой были доставлены к причалу на ленинградском берегу уже 12 сентября.

Доставка грузов в Ленинград по льду Ладожского озера, 1943 год © Рафаил Мазелев/ ТАСС

Той, первой осенью блокады в Ленинград через Ладогу было доставлено 45 тыс. тонн продовольствия. Немного в масштабах города при суточном расходе муки на выпечку хлеба в начале блокады в 2,1 тыс. тонн — но это все равно тысячи спасенных жизней.

Несмотря на огромные усилия по подвозу продовольствия в город по воде, а затем по льду Ладоги (а также по воздуху), нормы отпуска продовольствия неуклонно снижались. Та же суточная выпечка хлеба упала к декабрю до 510 тонн на весь город. Килограмм хлеба на рынке в это время стоил 500 рублей! По карточкам же (1,9 рубля за 1 кг) треть города получала в сутки 500 г — по норме для рабочих. Остальные же две трети — по 125 г по норме для служащих, иждивенцев и детей. От 20 до 50 г крупы. От 13 до 50 г мяса. От 6 до 20 г жиров. Словом, чуть больше 100 калорий в сутки максимум…

Как результат, в декабре в Ленинграде умерло от голода почти 53 тыс. человек, в январе и феврале — почти по 100 тыс.

Кроме голода людей донимал холод. Зима 1941/42 года была крайне жестокой — уже в начале октября среднесуточная температура опустилась ниже нуля градусов и поднялась в положительную сторону только в середине апреля. Запасов топлива практически не было, а того, что было, едва хватало на выработку всего 15% электричества от довоенного уровня. И оно все направлялось на сохранение промышленного производства, прежде всего военного и оружейного. И тысячи людей замерзали на улицах — только в феврале 1942 года здесь было подобрано 7 тыс. трупов. Замерзали и в своих домах, когда заканчивалось все, что только могло гореть в печках-буржуйках, давая хоть какое-то тепло…

Но все работало!

Если скрупулезно подходить к делу, то, конечно, работало не все. Например, общественный транспорт практически встал. Зато работало главное — сама цивилизация города! Поразительно, но эти голодные, изможденные люди выходили не только на свои рабочие места, но и на очистку снега на улицах и во дворах!

Работало городское хозяйство — как могло, конечно, но работало. Власти города организовали сеть столовых и стационаров, где люди могли получить дополнительное питание. Не все — но и это было достижением. Были открыты несколько десятков детских домов для сирот, оставшихся без родителей.

С весны 1942 года вокруг Ленинграда начала создаваться целая сеть подсобных хозяйств. Земля раздавалась и по организациям, и индивидуально гражданам. Причем участки на семью доходили до 15 соток! Власти, кроме того, оказывали помощь в приобретении рассады, инвентаря, инструментов.

Работали медицинские учреждения, проводилась вакцинация. Весною возобновились занятия в школах. Вновь открылись бани. Открыли движение трамваев.

Город жил и работал. Несмотря на все попытки врага его уничтожить.

Сознательный геноцид

Понятия "геноцид", можно сказать, не существовало до Нюрнбергского процесса, когда оно было введено в юридические документы. Но именно геноцид как раз и практиковали немцы и финны, окружавшие Ленинград. А как иначе назвать удушающий голод и обстрелы 800–900-килограммовыми снарядами заведомо гражданских объектов.

Но еще хуже приходилось жителям оккупированных немцами и финнами территорий. Уже первые послевоенные следственные дела и судебные процессы по преступлениям оккупационных войск выявляли жуткие факты. Людей нацисты забивали палками, нередко просто ради развлечения. Вешали, расстреливали, женщин насиловали. Здесь тоже были свои Хатыни, когда все население деревень загоняли в сарай и сжигали заживо.

Населенный пункт, подожженный захватчиками при отступлении во время прорыва блокады Ленинграда бойцами Красной Армии, 1943 год © Михаил Трахман, Всеволод Тарасевич/ ТАСС

Не лучше немцев вели себя финны — похоже, их роднила не только общая свастика, но и общая ненависть к русским. Общим было отношение к советским пленным. К немцам в плен попало, по данным Генштаба Вооруженных сил России, 4 млн 559 тыс. человек, а освобождены и вернулись домой только 1 836 562 человека, то есть уничтожено было 60% захваченных в плен советских солдат и офицеров. В финском плену погиб каждый третий красноармеец — 22 тыс. из 67 тыс. пленных.

Еще бы — советских пленных истязали, пытали, травили собаками, им отрубали конечности, отрезали уши, носы, выкаливали глаза, у них вырезали полосы кожи и выжигали звезды на теле. То, что их морили голодом, кормя жидкой похлебкой из гнилых овощей, на этом фоне выглядит чуть ли не гуманизмом…

Как и германские врачи-убийцы, финские медики тоже использовали русских пленных в качестве объектов для своих экспериментов.

С чуть меньшей жестокостью управлялись финны с захваченным мирным населением. Захваченным, кстати, в соответствии с приказом №132 верховного главнокомандующего финской армией Маннергейма от 8 июля 1941 года, где значилось: "Русское население задерживать и отправлять в концлагеря". На оккупированных финнами территориях Карелии осталось 86 тыс. мирных жителей. Из них 50 тыс. русских. Вот половину их финским карателям и удалось загнать в концлагеря. Всех возрастов — от грудных детей до стариков.

Их использовали на тяжелых работах по 12–14 часов в сутки, кормили скудно, бараки зимой едва отапливали, медицинской помощи не оказывали. Избиения были обычным, даже привычным, бытовым явлением. Есть, например, такое свидетельство: "10.III.1942 г. в Кутижму была прислана новая партия заключенных в 600 человек. К 13.VII.1942 г. из этой партии в живых осталось только 160 человек". По данным Государственной чрезвычайной комиссии, которая работала в 1944–1945 годах, в финских концентрационных лагерях, созданных на территории Советской Карелии, за годы войны погибло около 8 тыс. мирных жителей, в том числе 2 тыс. детей.

Всего же специалисты — а они оперируют цифрами, названными следователями ФСБ России, — приводят такие данные: на захваченной территории Карелии финнами было создано 14 концлагерей, 34 трудовых лагеря, 42 лагеря для военнопленных, 9 тюрем и одна колония. У немцев и то была меньшая плотность лагерей!

Верховный суд Карелии 1 августа 2024 года признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории республики в годы Великой Отечественной войны.

Они этого хотели

Финские войска стояли и на Карельском перешейке в Ленинградской области. На Белоострове, всего в 20 км на север от города, где были остановлены частями 23-й армии РККА. Тут, конечно, финны своих преступлений не документировали. Но, тем не менее, известно о расстрелах русских беженцев, которые пытались уйти из осажденного, голодного и холодного Ленинграда. Известно о бомбежках финскими летчиками гражданских целей в Ленинграде. Последняя из которых зафиксирована в апреле 1944 года.

Наконец, известно главное: указ о мобилизации всей полевой армии был издан в Финляндии еще 17 июня 1941 года. Мобилизованная армия была сосредоточена на советско-финской границе. Военно-морские и военно-воздушные силы Германии начали минные постановки против СССР с финской территории 21 июня 1941 года. И это все при том, что согласно мирному договору, заключенному в марте 1940 года, Финляндия обязалась не вступать ни в какие союзы, направленные против России. И — не нападать на нее. Тем не менее 29 июня 1941 года финские войска перешли государственную границу и напрямую присоединились к германской агрессии против СССР.

Так что, когда мы говорим о блокаде Ленинграда и о той горькой цене, в которую она обошлась, стоит помнить, что равную с немецкими фашистами вину за тот геноцид русских несут и финские носители свастик.

Александр Цыганов