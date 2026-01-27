Пленный из ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК избивали для подписания контракта
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования избивают мужчин, чтобы те подписали контракт с Министерством обороны Украины. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший на фронт именно таким образом.
"Расскажу на своей шкуре, как они работают. Я ехал на работу в Запорожье. Остановили автобус, зашли четверо, начали меня тягать. Я парень не маленький, но они меня за одежду тягать. Начали меня люди отбивать. Я схватился за поручни, а они начали рвать. Один подошел ко мне, сказал, что сейчас зальет газом весь автобус: "Выходи или сейчас будут все страдать". Я протянул руки, на меня надели наручники и отвезли в Шевченковский микрорайон, в отдел полиции. Заставляли подписать контракт, я отказался. Отвели в дом рядом, обычный жилой дом, завели в подвал - и на следующий день я очнулся в больнице", - рассказал он.
Мужчина подчеркнул, что под таким физическим давлением "подпишешь что угодно".
"Били, пытали. Честно сказать, подпишешь все. Я потерял сознание и проснулся в больнице с уже подписанным контрактом. Неделю пролежал в больнице, потом отправили в учебку, где я провел две недели, - и на запорожское направление", - рассказал пленный.