В Североморске школы будут работать в обычном режиме несмотря на обрушение ЛЭП

Ученики младшего школьного возраста, у которых дома нет электричества, смогут остаться в группе продленного дня

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 26 января. /ТАСС/. Школы Североморска с 27 января будут работать в обычном режиме несмотря на отключения электричества из-за обрушения опор ЛЭП в Мурманской области. Об этом сообщил глава города Владимир Евменьков в своем Telegram-канале.

26 января ученики 1-8-х классов учились в очном формате, у школьников 9-11-х классов занятия были отменены.

"С завтрашнего дня все школы работают в штатном режиме. Дети, чьи дома попали в зону отключения электроснабжения, будут обеспечены горячим питанием", - написал Евменьков.

Он добавил, что ученики младшего школьного возраста, у которых дома нет электричества, смогут остаться в группе продленного дня.