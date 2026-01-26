Беглов поблагодарил Путина за поддержку инициатив блокадников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал президенту России Владимиру Путину благодарность от ветеранов за поддержку инициатив, связанных с сохранением памяти о блокаде Ленинграда. Об этом он сказал на рабочей встрече, которая состоялась накануне 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Хотел бы передать вам слова благодарности от наших ветеранов, блокадников, потому что в соответствии с вашими поручениями многое сделано", - сказал Беглов.

По инициативе организации "Жители блокадного Ленинграда" подписан городской закон о вручении соответствующего знака всем блокадникам независимо от срока проживания в осажденном городе.

"По вашему поручению сняты ограничения знака "Жителю блокадного Ленинграда", внесены соответствующие изменения в закон. Если даже один день кто-то прожил в блокадном Ленинграде, он получает знак", - напомнил Беглов. По данным городской администрации, знак получили 1 619 человек.

Губернатор привел данные о том, что всего в Санкт-Петербурге проживает 44,9 тыс. ветеранов, включая участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Президент России ранее поддержал инициативу ветеранов о создании мемориала Ленинградской битвы, он также одобрил представленный проект. По словам Беглова, на Пулковских высотах уже начаты изыскательские работы, чтобы установить памятник, посвященный окончанию Ленинградской битвы. Губернатор также напомнил, что в 2025 году День окончания Ленинградской битвы 9 августа впервые отмечался как российский День воинской славы, что подчеркивает федеральное значение событий, связанных с обороной города.