Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью одного из основателей "Центроспаса"

Андрей Легошин умер на 64-м году жизни

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу глубоко соболезнует родным, близким и коллегам заслуженного спасателя России Андрея Легошина, который умер 26 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ.

"С прискорбием узнал о безвременной кончине Андрея Данатовича Легошина. Его профессионализм и самоотверженное служение государству оставили глубокий след в системе гражданской обороны страны. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного", - написал Шойгу в телеграмме, направленной главе МЧС Александру Куренкову.

Легошин умер на 64-м году жизни. Андрей Легошин вместе со своим братом-близнецом Владимиром был одним из создателей отряда "Центроспас" МЧС в 1992 году, когда спасательная служба России только формировалась. В 1996 году он возглавил это подразделение и был его начальником до 2003 года, затем перешел на службу в центральный аппарат МЧС.

Шойгу в начале 1990-х годов был создателем спасательной службы России. Сначала это был корпус спасателей, потом Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, преобразованный в 1994 году в МЧС России. Он возглавлял федеральные ведомства по борьбе с чрезвычайными ситуациями 21 год (1991-2012) и оставил МЧС.