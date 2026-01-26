Участники программы ЦЗ "Машук" разработали сборник для молодых педагогов

В него вошли три раздела: взаимодействие с родителями, методология педагогической деятельности и "личное и профессиональное молодого педагога"

ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Участники "Педагогического марафона" разработали сборник инструкций для молодых педагогов в Центре знаний "Машук". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Молодые педагоги после того, как приходят работать в образовательную организацию, из-за отсутствия опыта сталкиваются с различными трудностями. С одной стороны, это очень простые ситуации. Например, как выстроить взаимодействие с родителями, выстроить отношения с коллегами и многое другое, но с этими вопросами не всегда комфортно каждый раз обращаться к коллегам. Для помощи педагогам в подобных ситуациях участники программы разработали специальный сборник инструментов и инструкций", - цитирует пресс-служба генерального директора Центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова.

Уточняется, что в сборник вошли три раздела: взаимодействие с родителями, методология педагогической деятельности и "личное и профессиональное молодого педагога".

"Для участников была подготовлена насыщенная образовательная программа. Они не только познакомились с новыми технологиями воспитания и созданием эффективного воспитательного пространства в образовательных организациях, но также особое внимание уделили развитию коммуникации между поколениями, поиску и освоению практических инструментов адаптации и самореализации молодых педагогов в школьной среде; развитию навыков современного педагога, практикам организации учебного и внеучебного процессов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что "Педагогический марафон" - программа для студентов педагогических специальностей. В мероприятии приняли участие более 130 человек из 56 регионов. Главная цель программы - помочь молодым педагогам освоить новые педагогических технологии и методики в сфере обучения и воспитания.