Московские трамваи подготовили к надвигающимся снегопадам

Диспетчеры в онлайн-режиме контролируют ситуацию на маршрутах, при необходимости вносят оперативные изменения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Трамваи в Москве подготовили к работе в условиях надвигающегося снегопада. Специалисты проверили вагоны и инфраструктуру трамвайной сети, а водители прошли дополнительный инструктаж, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.

"Столичные трамваи готовы к работе в сложных погодных условиях. Каждый вагон проходит тщательную проверку перед выходом на линию, а водители - дополнительный инструктаж по работе в условиях снегопадов. Аварийные службы Московского метрополитена проводят постоянный мониторинг инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что диспетчеры в онлайн-режиме контролируют ситуацию на маршрутах, при необходимости вносят оперативные изменения.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что сильный снегопад в столичном регионе может продолжаться в течение двух с половиной суток, и только предстоящей ночью снежный покров в Москве увеличится на 15 см. Согласно распространенному метеорологами экстренному предупреждению, в период с полуночи вторника, 27 января, до 12:00 мск четверга, 29 января, "ожидается продолжительный сильный и очень сильный снег, гололедица, снежные заносы". Синоптики также объявили в Москве оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.