Минздрав Запорожья выступит с инициативой наградить пострадавших медиков

Соответствующее обращение будет направлено в Министерство здравоохранения Российской Федерации

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Запорожской области выступит с инициативой наградить медиков, пострадавших при атаке украинского беспилотника на машину скорой помощи в Васильевке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

26 января в администрации Васильевского муниципального круга сообщили об атаке дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль скорой помощи ГБУЗ "Васильевская ЦРБ". В результате травмы получили водитель и фельдшер.

"Министерство здравоохранения выступит с инициативой о награждении медиков, пострадавших в результате украинской агрессии. Соответствующее обращение будет направлено в Министерство здравоохранения Российской Федерации, где и примут окончательное решение", - рассказали в региональном минздраве.