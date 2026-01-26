В Петербурге открыли "Стену памяти" с подлинными следами блокадных бомбежек

Ее создание было инициативой молодых сотрудников музея, которые также самостоятельно разработали и реализовали дизайн-проект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Мемориальную экспозицию "Стена памяти" во дворе Военно-медицинского музея открыли в преддверии 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент ТАСС.

"Стена памяти с подлинными следами бомбежки превращена сотрудниками Военно-медицинского музея в мемориал и завершает ряд инсталляций на территории музея: поднятие полуторки со льда Ладожского озера, ворота концлагеря, композицию художника И. Баскина "Помни о тени", - отметили в пресс-службе музея.

"Стена памяти. Ленинград. Блокада" расположена у музейно-патриотического комплекса "Медицина Великой Победы". Ее создание было инициативой молодых сотрудников музея, которые также самостоятельно разработали и реализовали дизайн-проект.

О музее

Военно-медицинский музей был создан 12 ноября 1942 года в Москве, а в 1945 году переведен в Ленинград (Санкт-Петербург). Он расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на территории бывшего лейб-гвардии Семеновского полка.

Собрание музея, одно из крупнейших в мире, насчитывает более 450 тыс. экспонатов. Оно включает коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды, предметов снабжения, документов, атласов, книг, а также более 300 персональных фондов деятелей медицины, таких как В. М. Бехтерев, С. П. Боткин, И. И. Мечников, И. П. Павлов, Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов. Представлены и произведения изобразительного искусства, включая работы В. Л. Боровиковского, И. Е. Репина, скульптуры М. К. Аникушина, М. М. Антокольского, В. И. Мухиной, а также исторические документы вроде "Анатомического атласа" Г. Бидлоо.

В музее действуют постоянные экспозиции "Медицина России и Санкт-Петербурга" и музейно-патриотический комплекс "Медицина Великой Победы". В разные годы были открыты или возрождены залы и филиалы: "Музей Н. И. Пирогова" (возрожден в 2018 году), обновленные залы "Музей военно-медицинской службы Красной армии" и "Музей медицины вооруженных конфликтов" (к 75-летию Победы), "Музей памяти жертв нацизма", а в 2022 году - зал "Музей блокадной медицины".